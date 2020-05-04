Иерусалим, , 12:48 — REGNUM Ряд отраслей в Израиле, где вновь возвращается торговая активность после карантина, сразу же показали тенденцию к быстрому восстановлению. Об этом 4 мая сообщают «Вести. Израиль».

Первые послабления ограничений вступили в силу 19 апреля. Магазины мебели, электроники и одежды оказались на пике популярности, после снятия ограничений торговая активность в них подскочила сразу на треть. Совокупный оборот в этих магазин составил 81 млн шекелей в день (хотя это все равно на четверть ниже докарантинных значений).

Транспортная и топливная отрасль тоже наблюдают рост продаж — на четверть, что почти вполовину ниже докарантинных значений.

В ресторанах пока ситуация не столь позитивна: ограничения снимаются постепенно, и поэтому рост оборота в ресторанах еще невелик: он отстает от прежних значений на 62%. Хуже дела обстоят только в туризме, там оборот на 78% меньше, чем до ограничений.