Саратов, , 13:00 — REGNUM Трофимовский мост в Саратове начали ремонтировать еще в 2019 году. Сейчас полностью демонтированы старые путепроводы над улицей Шехурдина и железнодорожными путями. Идет строительство основания участка дороги под мостом, продолжается обустройство новых опор. В ближайшее время приступят к надвижке пролетов.

На объекте задействовано 30 единиц техники и 100 человек. Параллельно со строительством моста будет полностью реконструирован участок ул. Шехурдина. Отставаний от графика нет.

Старый мост построен не по современным стандартам и требованиям.

«Здесь проходит большой поток машин. Это въезд в город, каждое лето поток многократно увеличивается за счет дачников. Важно, чтобы работы шли в графике. Они должны завершиться в этом году, до наступления зимы», — потребовал губернатор области Валерий Радаев.

В планах завершить реконструкцию моста в ноябре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове масштабный ремонт рассчитывают провести за три года. Приведение тротуаров в порядок — первый этап большого проекта.

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