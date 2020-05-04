Москва, , 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что средства будут выделены из федерального бюджета на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации на фоне пандемии кроронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая Федеральная налоговая служба РФ запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда на каждого сотрудника.

Отметим, в конце апреля в России начали работать меры второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время правительство РФ разрабатывает третий и четвёртый пакеты мер поддержки.

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