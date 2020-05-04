Стокгольм, , 12:25 — REGNUM С 4 мая с 8:00 по местному времени устанавливается запрет на обмен товарами между частными лицами на шведско-финской границе. Предложение о закрытии границы с западным соседом поступило со стороны властей Финляндии. Данные ограничения вводятся по причине продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 4 марта сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Согласно пресс-релизу Пограничной охраны Финляндии, в настоящее время ужесточаются правила на пунктах пересечения границы со Швецией в районе Хапарандой и Торнио.

Новые ограничения запрещают обмен товарами между частными лицами на всем протяжении указанных пунктов пересечения границы. В Торнио зона пересечения границы также включает площадь Виктории, где в обычные дни была оживленная розничная торговля.

Согласно данным властей Финляндии, частный обмен товарами не включает исключение, которое было сделано для грузовых перевозок через границу.