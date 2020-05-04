Киев, , 12:18 — REGNUM Государственный бюджет Украины в апреле 2020 года недовыполнен по доходам на 11,6%, или на 13,6 млрд гривен.

Соответствующие данные сегодня, 4 мая, обнародовала украинская государственная казначейская служба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, доходы госбюджета Украины за апрель составили 103,95 млрд гривен при плане 117,59 млрд гривен,

Ведомство информирует, что с начала года госбюджет Украины недобрал уже 41,39 млрд гривен — в госбюджет поступило 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен.

Экономист Александр Охрименко объясняет, что есть одна «хитрость», благодаря которой дефицит госбюджета Украины не выглядит пугающе большим.

«В апреле 2020 года Нацбанк перечислил в госбюджет Украины свой налог на прибыль за весь 2020 год вперед. А это — около 43 млрд грн. Если бы он это не сделал, то недовыполнение госбюджета Украины было бы на уровне больше 50%, а так получается, что доходы госбюджета Украины за апрель 2020 года только на 11% меньше, чем в прошлом году», — подчеркивает эксперт.

Он вспоминает заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что промышленность и большая часть экономики Украины в условиях карантина успешно работают и проблем никаких вообще нет.

«А вот показатели госбюджета показывают другие факты… Кстати, за апрель 2020 года доходы местных бюджетов Украины на 25%, или 7 млрд грн меньше, чем в прошлом году», — заявил также Охрименко, задавая вопрос правительству, это уже крах экономики Украины или пока только его начало.

«Интересно, наш премьер-министр Денис Шмыгаль это видел или ему «забыли доложить», а данные госказначейства о доходах госбюджета Украины он старается не замечать или делать вид, что этих данных нет… У нас же все правительство дружно борется с коронавирусом, заодно убивает экономику и успешно «осваивает» миллиарды гривен, которые выделяют на эту борьбу», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 13 апреля Верховная рада Украины приняла законопроект об изменениях в госбюджет-2020, согласно которым дефицит бюджета увеличен с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.