Москва, , 12:17 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса показала, что в чрезвычайных условиях принципы свободного рынка и предпринимательства нужно ограничивать ради выживания людей, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Чрезвычайные обстоятельства не оставляют места для идеалистического взгляда на принципы свободного рынка и свободного предпринимательства, — сказал Колганов. — В чрезвычайных условиях эти принципы приходится ограничивать, отодвигать в сторону и действовать на основании других принципов. Нерыночных и некапиталистических. Иначе не выжить. Для выживания, для борьбы с чрезвычайными обстоятельствами подходят совсем другие принципы. Мы видим, что экономики, построенные на других основаниях, чем капиталистическая модель, справляются лучше. Мы видим, что Китай и Вьетнам однозначно лучше справились с кризисом, чем другие экономики мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что в мире наблюдается процесс завершения рыночных отношений и перехода к распределительной экономике.