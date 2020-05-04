Москва, , 12:17 — REGNUM Министерство обороны России продолжает судиться с военным подрядчиком — АО «Главное управление обустройства войск». В арбитраж Москвы поступил иск на сумму свыше 22,5 млн рублей, но он пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск подан 29 апреля 2020 года в один день с заявлением на сумму 4 150 657,84 рубля. По первому делу претензии составляют 22 503 074,16 рубля. Вероятно, речь идёт об исполнении госконтракта, так как стороны связывают не менее 50 договоров на 35,99 млрд рублей. Один из последних заключён в феврале 2019 года на сумму более 418 млн рублей — на жилую застройку из 274 квартир в г. Котельниково Волгоградской области.