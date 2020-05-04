Москва, , 12:00 — REGNUM Пандемия коронавируса сделала взгляд на состояние мировой экономики более циничным и более близким к истине, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Приходилось встречать утверждения, что страны-члены ЕС теперь увидели, что они теперь друг другу не братья и Евросоюз будет разваливаться, — отметил экономист. — Нет, не будет. Евросоюз создавался не из чувства братской дружбы и любви, а исключительно из соображений взаимной выгоды, из-за того что общий рынок более ёмкий, чем рынок отдельных стран, и это создаёт дополнительные стимулы для экономического роста и развития. В этом отношении ничего не изменилось. При всех взаимных претензиях, которые есть внутри Евросоюза, разваливаться он не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил, что крах ЕС может начаться с того, что страны, входящие в его состав, будут одна за другой игнорировать его правила.