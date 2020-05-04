Москва, 4 мая 2020, 11:46 — REGNUM Распространение коронавируса показало, что в тесно взаимосвязанной экономике каждый сам за себя, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Этот вывод, как полагает Колганов, несколько меняет ту картину глобализованного мира, которую очень многие рисовали до пандемии: всем стало очевидно, что тесно взаимосвязанная экономика — это отнюдь не экономика взаимного сотрудничества.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что экономический кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в основном нанесёт удар по финансовому сектору.