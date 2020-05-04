Москва, , 11:46 — REGNUM Распространение коронавируса показало, что в тесно взаимосвязанной экономике каждый сам за себя, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Можно ли сказать, что пандемия качественно изменила мировую экономику? — сказал экономист. — Единственное, что можно сказать точно, — она с достаточной ясностью показала, что мировая экономика очень сильно взаимосвязана. Конечно, мы это знали и без пандемии, но она дала это зримо почувствовать — когда ограничительные меры в одной стране тут же отзывались проблемами в других странах, даже до того, как те вводили собственные ограничительные меры. Кроме того, пандемия показала, что в очень тесно взаимосвязанной экономике каждый сам за себя».

Этот вывод, как полагает Колганов, несколько меняет ту картину глобализованного мира, которую очень многие рисовали до пандемии: всем стало очевидно, что тесно взаимосвязанная экономика — это отнюдь не экономика взаимного сотрудничества.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что экономический кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в основном нанесёт удар по финансовому сектору.