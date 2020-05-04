Москва, , 11:31 — REGNUM Согласно поручени. заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева с 6 мая в Москве будут возобновлены строительные работы по ремонту несущих конструкций на некоторых столичных объектах строительства. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе строительного комплекса Москвы.

«С 6 мая, помимо строительных работ на объектах непрерывного цикла, в Москве будут возобновлены работы для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в нем подчеркивается, что все остальные строительные работы в Москве будут продолжать находиться в режиме ограничений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее по указу мэра Москвы в столице России были запрещены все строительные работы помимо работ по строительству медицинских объектов, объектов связи и работ непрерывного цикла, которые связаны с объектами инфраструктуры.