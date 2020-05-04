Москва, , 11:21 — REGNUM Предложения на рынке недвижимости с значительными скидками будут явлением недолговечным. Об этом 4 мая заявил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко на телеканале «Россия 24».

«Какие-то предложения с существенным дисконтом могут быть в ближайшие месяца — два-три, на месяцы эпидемии, непонятной ситуации. Да, может быть, можно сэкономить в ближайшее время, но надо понимать, что эта ситуация будет недолгосрочной и вряд ли с таким существенным дисконтом сдадут квартиру на несколько лет вперёд», — заявил Репченко.

Тем не менее текущие тенденции могут сохранится до конца лета 2020 года, и в среднем цены на аренду могут сократиться на 10%.

По данным аналитического центра ЦИАН, в апреле в крупных городах России средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 17,1 тыс. рублей, двухкомнатной — 24 тыс. рублей. Падение с марта в среднем составило порядка 5%. Спрос сместился в пользу однокомнатных квартир.