Москва, , 11:21 — REGNUM Нефтяной спрос в мире будет снова расти вместе с ростом экономической активности, когда будут сняты ограничения, которые были приняты из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 4 мая рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

«На вопрос о сроках восстановления спроса на сырье пока нет однозначного ответа — ясно, что оно начнется по мере «расконсервирования» экономической активности в ведущих странах и выхода на траекторию роста после снятия ограничений, связанных с пандемией», — сказал замглавы МИД России.

Также он указал, что для урегулирования на нефтяном рынке 23 страны из состава ОПЕК+ договорились о комплексе мер для устранения разницы между спросом и предложением нефти, а новым моментом в этом деле стало то, что к ОПЕК+ присоединились и другие государства — Бразилия, Норвегия, США и Канада.

«Договороспособность столь широкой коалиции отражает общее понимание её участниками важности ответственного поведения для стабилизации ситуации, создания благоприятных условий для восстановления экономического роста и мировой торговли», — отметил Панкин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в силу вступило сообщение ОПЕК+, согласно которому сокращение мировой нефтедобычи в первые два месяца составит около 10 млн баррелей в сутки, и его основной объём придется на Саудовскую Аравию и Россию.