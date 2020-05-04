Москва, , 11:07 — REGNUM Стоимость аренды дешёвых квартир в России на фоне эпидемии коронавируса изменилась незначительно. Об этом 4 мая заявил директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова на телеканале «Россия 24».

«Мы фиксировали, что в основном аренда дешёвых квартир не сильно снизилась. Если мы говорим про однокомнатные квартиры в Москве — 30−35 тыс., максимум до чего произошло снижение — 25 тыс. рублей. В денежном эквиваленте это не так много», — заявила Дымова.

По данным аналитического центра ЦИАН, в в апреле 2020 года в наиболее крупных городах России средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 17,1 тыс. рублей, двухкомнатной — 24 тыс. рублей. Падение с марта в среднем порядка 5%. В целом спрос смещается в сторону однокомнатных квартир.