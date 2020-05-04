Москва, , 11:01 — REGNUM Восстановление мировой экономики будут серьёзно сдерживать те факторы, которые мешали её развитию и до начала пандемии коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Восстановление мировой экономики будет медленным. Мы видим, что и в Китае непонятны перспективы выхода на докризисные показатели. И с Германией, скорее всего, будет то же самое, — сказал Колганов. — Потому что сохраняется целый ряд ограничений, которые связаны с состоянием остальных частей мировой экономики. Отсутствие значительного внешнего спроса будет сдерживать экономический подъём. Плюс к этому будут сказываться факторы, ряд которых существовал ещё до начала пандемии. Среди них высокая степень закредитованности экономики, отсутствие серьёзных стимулов для экономического роста, что очень сильно беспокоило все европейские экономики. И будет ли на фоне такого докризисного состояния быстрое оживление, сомнительно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что в мире наблюдается процесс завершения рыночных отношений и перехода к распределительной экономике.