Варшава, , 10:59 — REGNUM Строительство газопровода Baltic Pipe, который пройдет с шельфа Норвегии через Данию на побережье Польши, начали польские власти. Об этом 4 мая сообщил польский президент Анджей Дуда, во время своего заявления, транслируемого национальным телевидением.

«Фактически начинается строительство Baltic Pipe», — заявил Дуда, уточнив, что газопровод будет брать начало на шельфе Норвегии, затем идти в Данию, а оттуда — на польское побережье.

Также он указал, что работы по строительству газопровода начнутся в ближайшее время и сообщил, что оператор польской сети газопроводов компания Gaz-System заключила контракт на выполнение данного проекта с фирмой Saipem Limited.

«Этот проект имеет большое значение для экономики Европы, энергетического суверенитета ЕС», — отметил польский лидер и подчеркнул, что через него Польша сможет впоследствии пересылать газ и на Украину.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля глава компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон сообщил, что его компания готова обеспечить транзит газа в Польшу из Словакии в случае прекращения поставок из России.