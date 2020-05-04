Москва, , 11:58 — REGNUM Правила возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации проектов жилищного строительства, утверждены в России. Соответствующее постановление опубликовано пресс-службой правительства РФ.

Подготовить комплекс мер, облегчающих получение кредитов застройщиками, поручил 16 апреля президент РФ Владимир Путин. Инициатива стала одной их тех, что призваны поддержать строительную отрасль на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса.

В соответствии с постановлением правительства Минстрою поручено направить акционерному обществу «ДОМ.РФ» средства федерального бюджета, полученные министерством в 2020 году. Они не пойдут на увеличение уставного капитала АО, а предназначены для «реализации мероприятий, предусмотренных правилами».

Речь идёт о внесении вклада в соответствии с договором между Минстроем РФ и акционерным обществом «ДОМ.РФ». Минстрою поручено за десять дней утвердить положение о межведомственной комиссии, которая примет решения о возмещении банкам недополученных доходов по кредитам.

Субсидироваться будет ставка по кредитам, которые выданы юридическим лицам на проекты долевого строительства по кредитным договорам, заключенным до 1 мая 2020 года. Кредит должен быть выдан на покупку земли под жилые дома или жилищную инфраструктуру, либо на финансирование такого строительства. Для стройкомпаний из перечня системообразующих предприятий отрасли допускается субсидирование покупки промышленных объектов и строительной техники.

Заемщики смогут получить льготы, если у них нет просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и они не увольняли сотрудников. Программа возмещения будет действовать до конца 2021 года.