Москва, , 10:53 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса цены на большие квартиры в крупных городах России серьёзно снизились. Об этом 4 мая заявил вице-президент российской гильдии риелторов Константин Апрелев на телеканале «Россия 24».

«За счёт чего снижается спрос? Это значительное количество людей, потерявших работу уже в феврале-марте и апреле, они съехали уже с этих квартир. Эти квартиры оказались на рынке. Какое-то количество людей, которые раньше снимали квартиру больше и подороже, сейчас вполне рассматривают для себя возможность — а кто-то уже предпринял необходимые действия, — для того, чтобы переехать», — заявил Апрелев.

«Реально будет всё то же самое, что было в 2008, в 2014 году в меньшей степени… люди будут съезжаться по две, по три семьи в одну квартиру», — указал он.

По данным аналитического центра ЦИАН, в апреле в городах-миллионниках средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 17,1 тыс. рублей, двухкомнатной — 24 тыс. рублей. Падение с марта в среднем порядка 5%.

Цены однокомнатных квартир оказались устойчивее из-за их большей доступности — спрос сместился в их сторону. В Сочи за трёхкомнатную квартиру берут в среднем 42,7 тыс. рублей, что меньше на 13,1%