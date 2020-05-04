Москва, , 10:40 — REGNUM Процесс восстановления германской экономики будет достаточно долгим, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что власти Германии начали поэтапно отменять ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Как пояснил Колганов, если проследить статистику по коронавирусу, то в Германии ситуация лучшая среди всех стран Европы.

«В этом смысле можно понять снятие ограничений, длительное существование которых ощутимо снижает экономические показатели, — сказал Колганов. — Потянет ли раскрутка немецкой экономики после снятия ограничений всю остальную экономику мира? Я бы не стал делать таких далеко идущих заявлений. Конечно, восстановление германской экономики будет способствовать общему экономическому восстановлению, но в какой степени? Это главный вопрос. И в какой степени германская экономика сможет восстановить те показатели, которые были у неё до начала ограничительных мероприятий. Есть значительные опасения, что процесс восстановления будет достаточно долгим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице Германии начинают работать торговые центры, детские площадки, зоопарки, государственные библиотеки.