Москва, , 10:39 — REGNUM Ставки аренды в Москве и Санкт-Петербурге в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса нового типа снижаются быстрее прогнозируемых темпов. Об этом 4 мая заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов на телеканале «Россия 24».

«За апрель в Москве ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир снизились на 9%. В Петербурге — на 7%. Достаточно много. На самом деле мы прогнозировали такое снижение после условного выхода из режима самоизоляции, который мы ожидали в середине мая — прогноз, который мы давали в начале апреля», — заявил Попов.

«Но мы видим, что снижение ставок аренды пошло до того, как мы вышли из режима самоизоляции. Рынок достаточно оперативно отреагировал», — указал он.

В целом по стране спрос на дорогую недвижимость упал на 40%. Как следствие резко сократились цены — в первую очередь речь идёт о трёхкомнатных квартирах. По однокомнатным квартирам показатели почти никак не изменились.

По данным аналитического центра ЦИАН, в апреле в городах-миллионниках средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 17,1 тыс. рублей, двухкомнатной — 24 тыс. рублей. Падение с марта в среднем порядка 5%. Сильнее всего однушки подешевели в Москве. Подорожало жильё только в Омске и Воронеже — на 4% в каждом городе.