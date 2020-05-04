Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Чувашии в перечень системообразующих промышленных предприятий внесены семь компаний, из них большинство — в сфере машиностроения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на реестр, опубликованный на сайте Минэкономразвития России.

По данным на 4 мая, три предприятия получили статус системообразующих в отрасли «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность». Это ООО «Хевел», акционерные общества НПК «ЭЛАРА» им. Г. А. Ильенко и «Чебоксарский электроаппаратный завод».

Также включены в перечень предприятия в сфере машиностроения, в том числе для перерабатывающей промышленности, производстве социально значимых товаров и химической промышленности: ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», ПАО «Химпром», АО «Чувашторгтехника», ООО «ЗИСО» («Завод игрового спортивного оборудования»).

Отметим, что системообразующие предприятия будут получать первоочередную адресную помощь от государства и льготные банковские кредиты.