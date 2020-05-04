Ташкент, , 10:30 — REGNUM До 2030 года в Узбекистане планируют увеличить производство электроэнергии в 1,9 раза, до 120,8 кВт∙ч. Это следует из новой Концепции обеспечения республики электроэнергией до 2030 года, сообщили в пресс-службе министерства энергетики.

Установленную мощность всех электростанций в стране планируют увеличить в 2,3 раза, до 29,3 ГВт. Потребление природного газа планируется сократить на 27%, до 12,1 млрд куб. метров.

Кроме того, до 2030 года планируется снизить потери электроэнергии до 2,35% — при передаче, и до 6,5% — при распределении.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года электростанции Узбекистана выработали 61,64 млрд кВт∙ч, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.

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