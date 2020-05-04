Ульяновск, , 10:22 — REGNUM В Ульяновской области дополнительно выделят боле 73 млн рублей на оснащение лаборатории по исследованию тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава региона Сергей Морозов пояснил, что необходимо нарастить число проводимых тестов, чтобы оперативно выявлять заражённых коронавирусом и принимать меры по недопущению распространения инфекции. На очередном заседании комиссии по ЧС было принято решение о выделении из областного бюджета дополнительно 73,1 млн рублей.

«В ближайшее время будет закуплено дополнительное медицинское оборудование для лабораторий, в которых проводятся такие исследования», — сказал Сергей Морозов.

Министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин уточняет, что порядка 68 млн рублей необходимо для закупки двух автоматических анализаторов и реагентов к ним. По расчётам министерства, это позволит увеличить мощность лабораторий областных клинической и детской клинической больниц до 2 тыс. тестов в сутки.

По данным властей, в настоящее время в сутки проводится более 1000 исследований на коронавирус. Всего в регионе работают девять лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 мая (10:35 мск) в Ульяновской области официально выявлено 499 случаев заражения коронавирусом. Ожидается подтверждение результатов ещё у 29 жителей, у которых первично выявлено заражение SARS-CoV-2 — таким образом, по предварительным данным властей, общее число заражённых новой коронавирусной инфекцией достигло 528.