Москва, , 10:12 — REGNUM Финансовый капитал больше не может выполнять свою прежнюю функцию и становится ненужным, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов Саудовской Аравии Мохаммада Жадаана, который высказался о том, что после завершения пандемии коронавируса мир уже не станет прежним.

«Финансовый капитал, который был необходим для управления людьми и для того, чтобы Америка могла эмитировать доллары и выводить их из страны при помощи отрицательного торгового баланса, становится ненужным, — сказал Делягин. — Потому что этот механизм больше не работает. А социальные платформы, в которые сейчас перерождаются социальные сети, позволяют управлять людьми напрямую, индивидуализированно и безо всяких денег. Поэтому мы присутствуем при завершении рыночной экономики как таковой и переходим к тому, что на первом этапе будет напоминать компьютерное средневековье. Это будет уже не рыночная экономика, не экономика потребления. И это понимает даже министр финансов Саудовской Аравии».

Как подчеркнул Делягин, требовать такого же понимания от министра финансов Российской Федерации «немного непристойно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вероятность распада ЕС в результате пандемии оценил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.