Москва, 4 мая 2020, 10:12 — REGNUM Финансовый капитал больше не может выполнять свою прежнюю функцию и становится ненужным, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов Саудовской Аравии Мохаммада Жадаана, который высказался о том, что после завершения пандемии коронавируса мир уже не станет прежним.
Как подчеркнул Делягин, требовать такого же понимания от министра финансов Российской Федерации «немного непристойно».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вероятность распада ЕС в результате пандемии оценил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.