Нижний Новгород, , 10:05 — REGNUM В марте 2020 года показатели проектного финансирования долевого строительства жилья (эскроу-счета) в 11 регионах присутствия Волго-Вятского ГУ (ВВГУ) Банка России продолжили расти, сообщается на сайте кредитного учреждения.

По данным банкиров, на 1 апреля 2020 года количество эскроу-счетов по сравнению с данными на 2 марта возросло с 11 219 до 13 757 (+22,6%), объем размещенных на них средств возрос с 26,6 млрд до 33 млрд рублей (+24,1%). Число заключённых договоров между банками и застройщиками увеличилось в марте с 205 до 225, а общая сумма — с 86,3 млрд до 97,9 млрд рублей.

Среди регионов Приволжского федерального округа по числу эскроу-счетов лидирует Татария, где на 1 апреля открыто 3077 счетов на общую сумму 9,2 млрд рублей. Затем идёт Нижегородская область, где заключено 2379 счетов эскроу на 7 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Чувашия, где открыто 2045 эскроу-счетов на 4,3 млрд рублей.

Банкиры заявляют по итогам мониторинга, что пока нет оснований говорить о сокращении финансирования на фоне пандемии коронавируса.

«Однако ограничительные меры, введенные в начале марта и сказавшиеся на графике работы строительных площадок, пока могли не отразиться на общей динамике», — говорят в банке.

Отметим, что ВВГУ расположено в Нижнем Новгороде. Его отделения работают в Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Марий Эл, Мордовии, Татарии, Удмуртии и Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, эскроу — это специальный счёт для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом, который стал обязательным в России с 1 июля 2019 года. Счёт открывается для каждого зарегистрированного договора долевого участия, и до сдачи дома в эксплуатацию у застройщика нет возможности забрать деньги дольщика со счета. При невыполнении застройщиком обязательств банк с эскроу-счета возвращает деньги дольщику. Застройщик строит дом за счёт кредитных или собственных средств.