Нижний Новгород, , 10:05 — REGNUM В Нижегородской области в список системообразующих предприятий внесли компанию, которая специализируется на розничной торговле алкогольными напитками в специализированных магазинах и полностью принадлежит офшорной компании. Всего от области в список попали 18 предприятий из разных отраслей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на реестр, опубликованный на сайте Минэкономразвития РФ.

По отрасли «оптовая и розничная торговля» от Нижегородской области в реестр попали всего две компании, но если одна из них занимается продажей преимущественно пищевых продуктов, то вторая — ООО «Альбион-2002» — по основному виду деятельности занимается розничной торговлей алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах.

Компания учреждена в Нижнем Новгороде 15 апреля 2002 года, уставный капитал — более 2,5 млрд рублей. Директор с 2013 года — Игорь Саляев, который в компании «Драгстер» со схожим видом деятельности владеет 100% доли. В «Альбион-2002» с августа 2019 года единоличным владельцем является компания с Кипра — «ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД», созданная в мае того же года. Конечный бенефициар неизвестен.

Напомним, ранее в федеральную медиаповестку попал скандал, связанный со включением букмекерской конторы в список системообразующих организаций. После прокурорской проверки букмекеров исключили из реестра.