Уфа, , 10:08 — REGNUM На шесть процентов снизилась смертность в Башкирии. Об этом 4 мая сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, на 12,7 процента снизилось количество смертей от внешних причин. Кроме этого, на 75 процентов произошло снижение смертности от случайных отравлений алкоголем.

Он отметил, что эти результаты являются лучшими в Приволжском федеральном округе. Кроме этого, на 26,5 процента уменьшилось количество самоубийств и на 29,2 процента снизилось число смертей от болезней системы кровообращения.

Число жертв во время пожаров и ДТП также сократилось на 14,7 и 5,6 процента соответственно.

Радий Хабиров призвал жителей Башкирии беречь себя и своих близких.

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