Москва, 4 мая 2020, 10:02 — REGNUM В мире наблюдается процесс завершения рыночных отношений и перехода к распределительной экономике, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов Саудовской Аравии Мохаммада Жадаана, который заявил, что мир не вернётся к тому, что было до коронавируса.
Напомним, как сообщалось ранее, Жадаан сказал, что «Саудовская Аравия и мир не вернутся к тому, что было до коронавируса» и что «будут перемены в экономических процессах».