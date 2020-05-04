Москва, , 10:02 — REGNUM В мире наблюдается процесс завершения рыночных отношений и перехода к распределительной экономике, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов Саудовской Аравии Мохаммада Жадаана, который заявил, что мир не вернётся к тому, что было до коронавируса.

«То, что уже есть, и то, что уже очевидно, — глобальные рынки распадаются на макрорегионы, — сказал Делягин. — Это процесс, который уже идёт. Начал этот процесс Обама. А коронавирус служит инструментом маскировки этого срыва, оправданием и обоснованием. Кроме того, у нас заканчиваются рыночные отношения. Работы нет. В результате этого людей придётся просто кормить. Несмотря на все старания российского руководства не делать этого. А это уже экономика распределительная, а не рыночная».

Напомним, как сообщалось ранее, Жадаан сказал, что «Саудовская Аравия и мир не вернутся к тому, что было до коронавируса» и что «будут перемены в экономических процессах».