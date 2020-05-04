Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, возглавляемая миллиардером Уорреном Баффетом, отчиталась об убытках в размере $49,7 млрд по итогам первого квартала 2020 года. Об этом говорится в опубликованной корпоративной отчетности.

Холдинг потерял едва ли не $50 млрд на фоне распространения коронавируса. Речь идёт о чистых убытках за три месяца, с 1 января по 31 марта текущего года.

В 2019 году за тот же период холдинг получил прибыль в размере $21,7 млрд. Ранее в Berkshire Hathaway не отчитывались о столь крупных убытках, отмечают телеканалы CNBC и CNN.

В отчете отмечено, что потери холдинга связаны с ограничениями, которые ввели власти и бизнес в связи с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, холдинг Berkshire Hathaway распродал имевшиеся акции американских авиакомпаний.

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