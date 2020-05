Сеул, , 09:43 — REGNUM Представители отделения Корейской ассоциации международной торговли (KITA) в Джакарте и косметической компании Some by Me пожертвовали Индонезии пять тысяч дезинфицирующих средств для рук общей стоимостью 25 млн вон (~$20 350). Об этом 4 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ассоциации.

Отмечается, что гуманитарная помощь будет передана 34 отделениям индонезийского Красного Креста и распределена между семьями с низким доходом, проживающими в Батаме, Бали и Манадо.

По состоянию на 4 мая в Индонезии подтверждено 11 192 случая заражения коронавирусом, 845 человек скончались, 1876 выписаны из больниц.