Гонконг, Китай, , 09:23 — REGNUM Начало торгов новой недели на Гонконгской фондовой бирже ознаменовалось крупным падением, на 748 пунктов (3,04%) — до значения 23 895, индекса Hang Seng. Об этом 4 мая свидетельствую данные данной площадки биржевых торгов.

Также из них следует, что наибольшие потери связаны понесли сектора страхования, транспорта, сырья и высокотехнологичного транспорта, при этом падение распространяется на все ценные бумаги.

Кроме этого, аналитикам уточняется, что падение индекса Hang Seng происходит на фоне слабой корпоративной отчётности компаний за первый квартал 2020 года из-за пандемии коронавируса и из-за нарастания противоречий между Китаем и США.

Отметим, ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп намеревается рассмотреть возможность введения пошлин на товары из КНР, как ответ на пандемию нового коронавируса.