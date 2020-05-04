Москва, , 09:29 — REGNUM Международное воздушное сообщение может возобновиться в середине лета 2020 года. Об этом заявила официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, говорить о точных сроках восстановления сообщения между странами сложно. При оптимистичной оценке ситуации с коронавирусом полёты могут начаться в середине лета.

Спивакова подчеркнула, что точно можно сказать одно: усиленную дезинфекцию самолётов будут проводить до тех пор, пока остаётся такая необходимость. Не исключено, что для пассажиров и перевозчиков введут новые меры предосторожности, например требования к определённой дистанции между пассажирами, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса российские власти прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, грузовых, санитарных, гуманитарных рейсов.

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