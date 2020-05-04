Уфа, , 09:21 — REGNUM На порядка 19 процентов уменьшились поступления платежей за вывоз мусора на счета регоператоров от жителей в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопросы ведения коммунального хозяйства республики обсудили на совещаниях в режиме видеоконференций в правительстве региона.

По словам чиновников, из-за уменьшения платежей регоператоры по вывозу твердых бытовых отходов начали уменьшать количество рейсов по вывозу мусора. По их словам, это вызвано, в том числе, и дефицитом средств на ремонт техники и на закупку топлива.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра ЖКХ Бориса Беляева, технические моменты не должны сказываться на качестве производимых работ, поэтому отходы должны вывозиться вовремя.

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