Сеул, , 09:12 — REGNUM В апреле 2020 года в Южной Корее индекс потребительских цен вырос на 0,1%, до 105,8 пунктов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

По их словам, темпы роста показателя являются самыми низкими за последние шесть месяцев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость сельскохозяйственной, животноводческой и рыбной продукции увеличилась на 1,8%, однако стоимость промышленных товаров, напротив, сократилась на 0,7%, нефти — на 6,7%.

Стоимость коммунальных услуг сократилась на 1,6%.

Базовая инфляция, которая не учитывает рост цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,3% в годовом исчислении.