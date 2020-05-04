Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM Утренние торги на Казахстанской фондовой бирже KASE открылись с небольшого роста курса тенге по отношению к доллару США. Это следует из данных на 4 мая, опубликованных на официальном сайте KASE.

Стоимость одного доллара США выросла на 0,64 тенге, до 425,21 тенге. Обменные пункты Алма-Аты покупают доллар за 425,74 тенге, продают — за 429,99 тенге.

Напомним, в начале марта курс доллара в Казахстане подскочил с 380 тенге до 445 тенге. Это произошло на фоне обрушения мировых цен на нефть. Небольшое укрепление национальной валюты Казахстана наблюдается после заключения новой сделки ОПЕК+.

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