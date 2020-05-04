Москва, , 08:38 — REGNUM Созданием математических моделей, предназначенных выявить и оценить риски банковского сектора, которые сложились из-за пандемии коронавируса, займутся ученые Томского государственного университета и Московского государственного университета им. Ломоносова (ТГУ и МГУ) совместно со своими зарубежными коллегами. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ТГУ.

«Экономисты МГУ и математики ТГУ будут совместно определять риски банковского сектора и предлагать меры по их оценке», — приводит ТАСС информацию пресс-службы ТГУ.

Также в пресс-службе рассказали, что к выполнению проекта, который будет строить карты рисков, которые могут привести к разрушению финансовой систем, приступила международная группа ученых под руководством доцента ММФ ТГУ Евгения Пчелинцева.

«Проект поддержан Российским научным фондом», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, сообщается, что для своей работы группа исследователей воспользуется данными о финансовых показателях из базы Bloomberg и из узкоспециализированной базы CRSP. Предполагается, что полученные модели будут использоваться для расчетов по просьбам конкретных игроков рынка или в сотрудничестве последних с компаниями-посредниками.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что туристическая отрасль Италии в 2020 году недополучит около 65 млрд евро из-за ограничений, вызванных пандемией нового коронавируса.