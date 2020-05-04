Сеул, , 08:40 — REGNUM В первом квартале 2020 года южнокорейская компания Samsung Electronics инвестировала в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 5,36 трлн вон (~$4,36 млрд), что является самым высоким квартальным показателем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Известно, что в четвертом квартале прошлого года компания инвестировала в НИОКР 5,32 трлн вон (~$43,35 млрд), в третьем квартале — 5,16 трлн вон (~$4,2 млрд), во втором — 5,09 трлн вон (~$4,14 млрд), в первом — 5,04 трлн вон (~$4,1 млрд). Общие расходы в 2019 году составили 20,19 трлн вон (~$16,45 млрд).

Предполагается, что из-за пандемии коронавируса в компании могут зафиксировать сокращение финансовых показателей, однако объём инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, как ожидается, превысит отметку 20 трлн вон (~$16,2 млрд).

Напомним, что к 2030 году южнокорейская компания планирует инвестировать 133 трлн вон (~$108,3 млрд) в разработку полупроводниковых систем, а к 2025 году — 13 трлн вон (~$10,6 млрд) в дисплеи на квантовых точках (QD-дисплеи).