Севастополь, , 08:08 — REGNUM Арбитраж Севастополя 18 мая 2020 года планирует начать рассмотрение иска Министерства обороны РФ к правительству Севастополя и ООО «Строительный дом «Прификс» из Подмосковья. Спор касается земельного участка общей площадью свыше 8,8 тыс. кв. м в посёлке Любимовка и недостроенного здания на нём. Истец требует признать на данное имущество право собственности Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление «о признании права собственности и признании зарегистрированного обременения отсутствующим» подано 23 апреля 2020 года. Третьими лицами в деле выступают ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя. Компания-соответчик — ООО «Строительный дом «Прификс» работает в сфере строительства с 2006 года и зарегистрирована в городе Клин Московской области.

Судом на сегодня удовлетворено ходатайство истца об обеспечительных мерах в виде наложения запрета отчуждать имущество.

В споре речь идёт «о признании права собственности Российской Федерации на объект недвижимости — земельный участок площадью 8857+/ — 33 кв. м, кадастровый номер 91:04:006001:695, расположенный по адресу: г. Севастополь, п. Любимовка, ул. Федоровская, д. 47В, корп. 2, 3, 4» и праве на недостроенный объект по тому же адресу. Истец также оспаривает договор аренды на данный участок, заключённый властями региона.

По данным публичной кадастровой карты, надел по данному адресу имеет разрешённое использование — для среднеэтажной застройки. Его кадастровая стоимость — 26 239 128,21 рубля.