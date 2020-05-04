Москва, , 09:18 — REGNUM Начался прием заявок на конкурс Social Tech Challenge, ориентированный на технологии для цифрового рынка труда, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, участники смогут представить проекты в HR-Tech (рекрутмент, оценка, коммуникации, оффер-менеджмент), Ed-Tech (профессиональное образование, переподготовка, переквалификация), Digital Office (технологии для удаленных бизнес-процессов) и Work Productivity (решения для повышения продуктивности).

«Конкурс рассчитан на современные технологичные проекты. Принять участие могут стартапы на самых разных стадиях развития — от идеи с первичной стратегией выхода на рынок до работающего бизнеса. Мы приглашаем всех желающих: расскажите о себе и своих преимуществах заинтересованным в этом инвесторам», — отметила Наталья Сергунина.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уточнил, что в отличие от акселерационных программ, конкурс проходит в более ускоренном формате. Он направлен исключительно на практическое применение, внедрение и масштабирование готовых решений.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 мая. 16 июля будут объявлены имена победителей.