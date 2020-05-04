Москва, , 07:44 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» объявила дорогостоящий конкурс на создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Работы по комплексу, который должен будет вести обзорное наблюдение за территорией России, оценили свыше 7,54 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Итоги конкурса корпорация планирует подвести 1 июня 2020 года. Начальная цена контракта — 7 541 967 000 рублей. В задачи победителя входит выполнение составной части опытно-конструкторской работы для последующего создания космического комплекса и космической системы «в составе 4−6 космических аппаратов». Работы будут проходить в рамках космической программы страны, принятой в 2016 году. Она завершается в 2025 году, как раз тогда и должны выполнить госконтракт — до 20 января 2025 года.

«Размер аванса составляет 80% от цены государственного контракта», — отмечается в документации.

Наземная система управления создаётся на базе комплекса «Канопус-В». В работе новой системы планируется задействовать «Глонасс» и GPS.

Запуск планируется осуществлять с космодрома Восточный.