Минск, , 08:13 — REGNUM Ежегодный товарооборот между Белоруссией и Польшей составляет более $3 млрд, заявил 3 мая чрезвычайный и полномочный посол Польши в Белоруссии Артур Михальский в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По словам дипломатического представителя Польши, в экономическом сотрудничестве между государствами отмечена положительная динамика — «более $3 млрд товарооборота каждый год».

Польские инвесторы, по его словам, заинтересованы мебельной индустрией, аграрным и IT секторами Белоруссии. Он также отметил, что ведется работа над вопросом поставок нефти из Польши в Белоруссию.

«Мы понимаем потребность Беларуси в диверсификации источников энергии. Польша давно это сделала. Мы знаем, что также Беларусь разговаривает с прибалтийскими и другими странами насчет возможных транзитных путей. В Польше есть очень доброжелательное отношение к этому вопросу, и Польша хотела бы быть частью процесса диверсификации источников энергии в Беларуси», — цитирует посла Польши БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии заявляли о готовности к прокачке нефти по трубопроводу из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Отметим, что с 1 мая согласно решению белорусского правительства снижены почти на 90% экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Также Белоруссия закупила у Саудовской Аравии партию нефти, прибытие первого танкера которой ожидается 11 мая в порт Клайпеды.