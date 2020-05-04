Пекин, , 07:02 — REGNUM Общее число пользователей системы онлайн-платежей в Китае достигло 768 млн на март текущего года, что на 168 млн больше, чем в конце 2018 года, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Согласно докладу о развитии китайского интернета число пользователей системы онлайн-платежей в Китая достигло 85% от общего числа интернет пользователей в стране, коих насчитывается 904 млн человек. Доклад был подготовлен Информационным центром китайской сети Интернет.

Число пользователей, которые совершают интернет-платежи при помощи мобильных телефонов в Китае достигло 765 млн в марте или 85,3% от общего числа пользователей мобильного интернета, коих насчитывается 897 млн человек.

В 2019 году небанковские платежные системы провели 720 млрд онлайн-платежей общей стоимостью 250 трлн юаней (около $35,4 трлн), что на 35,7% и 20,1% соответственно в годовом исчислении больше.