Улан-Удэ, , 06:43 — REGNUM В Бурятии в марте, апреле и начале мая произошло резкое падение платежей за вывоз мусора. В результате, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, выросла задолженность оператора по обращению с отходами перед перевозчиками.

Глава региона Алексей Цыденов заявил о необходимости оказать оператору финансовую поддержку. По его словам, соответствующее решение принято на федеральном уровне.

Он также не исключил возможность финансовой поддержки регионального оператора, ООО «ЭкоАльянс» со стороны республики. Однако в ответ компания обязуется не начислять пени и штрафы за просрочку оплаты за три весенних месяца. Кроме того, оператор должен представить план работы в условиях ограничений из-за коронавируса.

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