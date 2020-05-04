Москва, , 04:03 — REGNUM Цифровые спецпропуска для передвижения по столице в рабочих целях необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru не позднее 4 мая, в противном случае срок их действия истечёт. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента информационных технологий.

«С полуночи 5 мая эта услуга будет недоступна, придётся создавать уже новый пропуск для рабочих поездок по городу», — напомнили в ведомстве.

Для продления цифрового пропуска на сайте nedoma.mos.ru нужно нажать зелёную кнопку «Продлить цифровой пропуск», ввести свой номер ранее полученного спецпропуска и авторизоваться через смс.

Выполнив эту последовательность действий, заявителю присваивается новый код из 16 символов для поездок на работу.

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