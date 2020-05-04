Уфа, , 03:26 — REGNUM Истец, который ранее потребовал признать банкротом ООО «Северная строительная компания» из Уфы, выступавшее подрядчиком ряда социально значимых объектов в Югре, отзывает свои претензии. В арбитраж Башкирии поступило соответствующее ходатайство, которое пока не рассмотрено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания «Стройтэк» из Ямало-Ненецкого автономного округа, ранее предъявившая строителям из Уфы многомиллионные долги за простой техники, спустя 1,5 недели после подачи банкротного иска обратилась с просьбой вернуть его. Соответствующее ходатайство появилось в базе суда 28 апреля 2020 года.

Ответчик — «Северная строительная компания», которая работает в строительной отрасли более шести лет, выступала подрядчиком по контрактам, заключённым с «Газпром Трансгаз Югорск». В частности, ООО выполняло капитальный ремонт Дворца спорта в Югорске и центра реабилитации в том же городе. Два контракта оценивались свыше 203 млн рублей.

Претензии о банкротстве поступили в арбитраж Башкирии в апреле 2020 года, но из-за недочётов были оставлены без движения до начала июля. Устранять их заявитель не стал, попросив вернуть ему иск. Это не исключает повторной подачи заявления с теми же требованиями.