Москва, , 03:10 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам вернул иск, заявленный депутатом из Башкирии Маратом Яримовым к компании «Транснефть». Судья отметил, что в деле идёт речь «о признании факта нарушения ответчиком исключительного права истца на изобретение и о возмещении убытков в виде упущенной выгоды за нарушение исключительного права», а это не входит в компетенцию данного суда, как суда первой инстанции, передаёт ИА REGNUM.

Из определения суда о возвращении заявления также стали известны некоторые подробности громкого спора. В частности, Яримов, который является депутатом Бурзянского района Башкирии, потребовал запретить «Траснефти» «предлагать к продаже и продавать нефть и жидкости, транспортированные с использованием технических решений, указанных в патенте РФ на изобретение №2 622 119 с названием «Способ транспортировки нефти» и в решении Роспатента о выдаче патента на изобретение №2 016 110 030 (015822) от 18.04.2017 года». Также истец настаивал на том, чтобы ему выплатили убытки в виде упущенной выгоды за нарушение исключительного права на изобретение — по 50 тыс. рублей за каждые десять часов работы одного нефтеперекачивающего агрегата.

Напомним, иск был подан в конце апреля 2020 года, но стал далеко не первой попыткой Яримова пригласить в суд крупные нефтекомпании России. Ранее он обращался с претензиями к «Татнефти», «Башнефти» и «Транснефти». Иск также был возвращён заявителю.