Казань, , 02:54 — REGNUM Арбитраж Татарии в рамках дела о банкротстве банка «Спурт» до конца года рассмотрит заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших топ-менеджеров, включая Евгению Даутову — экс-председателя правления, которая была осуждена за фальсификацию отчётности и злоупотребление полномочиями. Сумма претензий к ответчикам превышает 4,6 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо бывшей главы правления Даутовой, к ответу требуют привлечь Марата Даутова, Кирилла Шайхутдинова, Дмитрия Корчагина, Ирину Ананьеву и Раила Камалиева. Сумма иска — 4 676 122 000 рублей. Заявление пока не принято к производству.

Напомним, банк лишился лицензии из-за того, что участвовал в рискованных проектах аффилированной с ним компании. К июлю 2017 года это привело «Спурт» к утрате собственных средств. К тому моменту банк был на 183-м месте по размеру активов в РФ. Финансовое положение проектов, в которые «Спурт» вложил средства, в частности АО «КЗСК-Силикон», к тому времени уже оценивалось как критическое. На сегодня компания — банкрот, как и сам банк.

Долги «Спурта» перед 2 512 кредиторами превышают 12,237 млрд рублей.