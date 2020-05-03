Калуга, , 21:40 — REGNUM В Калужской области приняли дополнительные местные меры поддержки для семей с детьми-инвалидами, сообщает 3 мая корреспондент ИА REGNUM.

Инвалидное кресло

«После обращения ко мне представителей областного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов приняли дополнительные региональные меры поддержки таких семей. Личный транспорт для них — жизненная необходимость, поэтому приняли решение отменить для семей с детьми-инвалидами и опекунов инвалидов старше 18 лет транспортный налог», — написал в социальной сети врио губернатора Владислав Шапша.

В Калужской области проживает около трёх тысяч детей-инвалидов. В общей численности детского населения области их доля составляет 1,5%. Для улучшения качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, в регионе принимаются дополнительные меры социальной поддержки. Среди них новая — в виде отмены транспортного налога.

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