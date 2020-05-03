Казань, , 16:48 — REGNUM Вопросы реализации программ по капремонту жилых и социально-культурных объектов обсудили в правительстве Татарии. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел глава региона Рустам Минниханов. Особое внимание было уделено вопросу организации работы и контроля за строительными бригадами в условиях пандемии коронавируса.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов сообщл, что после майских праздников ожидается увеличение количества рабочих на стройплощадках. Если в среднем насчитывается около 80 тыс. строителей, то в летний сезон к ним прибавляется ещё 15−20 тыс. человек.

«Это, как правило, неорганизованные бригады. Поэтому мы с Роспотребнадзором выработаем специальную методику. Призываем глав муниципальных образований обратить особое внимание на такие бригады. Для контроля также будем привлекать управляющие компании», — сказал глава Минстроя РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 3 мая выявили 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 11 139 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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