Ашхабад, , 15:56 — REGNUM Вице-премьер-министр Шамухаммет Дурдылыев доложил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о том, что заводы министерства промышленности и строительного производства начали выпуск новых видов цемента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам высокопоставленного чиновника, специалисты академии наук Туркмении применили в производстве цемента новые активные минеральные добавки, благодаря чему удалось наладить выпуск портландцемента марки 400-G20-K.

Он отметил, что также продолжается работа по налаживанию производства цемента марки 500-G20-K, для изготовления которого используются базальтовые порфириты, добыча которых налажена на месторождении «Уфра» в Балканской области Туркмении.

Подводя итог, вице-премьер подчеркнул, что правительство Туркмении планирует увеличить объемы выпуска цемента на 20%.

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