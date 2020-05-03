Берлин,
3 мая 2020, 15:50 — REGNUM
В борьбе с новым коронавирусом внутри ЕС единства нет, а в борьбе за то, что является противоположностью энергобезопасности, оно нарастает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 3 мая, комментируя информацию о том, что проекту «Северный поток-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве ЕС.
Ранее Handelsblatt сообщило, что Федеральное сетевое агентство Германии может отклонить заявку на освобождение газопровода от требований обновленной газовой директивы. В таком случае Россия сможет заполнять газопровод лишь на половину его мощности.
«Если газопровод «Северный поток — 2» не будет освобождён от требований обновлённой газовой директивы ЕС, то европейцам придётся пройти новый пустой виток «противостояния России», но потом — всё равно вернуться к правильному пониманию реальности и нормальности. Сейчас ситуация в ЕС идиотическая: в борьбе с новым коронавирусом внутри ЕС единства нет, а в борьбе за то, что точно является противоположностью энергобезопасности, оно нарастает.
Россия этот круг выдержит. В отличие от Европы мы на период спада экономической деятельности и последующего выхода из нынешнего кризиса будем, по крайней мере, иметь свои дешёвые энергоносители. Что же касается западных европейцев, то ни по цене за само сырьё, ни по необходимым инвестициям они после «коронакризиса» проект сжиженного газа точно не потянут. Да и другие новые проекты своего энергоснабжения тоже», — отметил Михаил Демурин.