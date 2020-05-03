Берлин, , 15:50 — REGNUM

В борьбе с новым коронавирусом внутри ЕС единства нет, а в борьбе за то, что является противоположностью энергобезопасности, оно нарастает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 3 мая, комментируя информацию о том, что проекту «Северный поток-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве ЕС.

Ранее Handelsblatt сообщило, что Федеральное сетевое агентство Германии может отклонить заявку на освобождение газопровода от требований обновленной газовой директивы. В таком случае Россия сможет заполнять газопровод лишь на половину его мощности.

«Если газопровод «Северный поток — 2» не будет освобождён от требований обновлённой газовой директивы ЕС, то европейцам придётся пройти новый пустой виток «противостояния России», но потом — всё равно вернуться к правильному пониманию реальности и нормальности. Сейчас ситуация в ЕС идиотическая: в борьбе с новым коронавирусом внутри ЕС единства нет, а в борьбе за то, что точно является противоположностью энергобезопасности, оно нарастает.